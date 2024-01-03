نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب نيجيريا يستدعي الحسن يوسف لقائمة أمم إفريقيا بدلا من لاعب ليستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استبعد الاتحاد النيجيري لكرة القدم أحد لاعبي المنتخب من القائمة المشاركة في كأس أمم إفريقيا، وذلك بسبب الإصابة، ومغادرته المعسكر



وتقام منافسات كأس أمم إفريقيا بنسخة 2023، في الفترة بين 13 يناير و11 فبراير المقبل.

ويقع منتخب نيجيريا ضمن المجموعة الأولى بجانب كلا من منتخبات كوت ديفوار، غينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

وقرر منتخب نيجيريا ضم عنصر بديل بعد استبعاد ويلفريد نديدي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، بسبب تعرضه للإصابة، واستدعى الحسن يوسف لاعب ليستر سيتي بدلا منه، مشيرا إلى أنهم يأملوا في جاهزية كيليتشي إيهيناتشو قبل انطلاق البطولة.

وقد انضم من قبل لقائمة منتخب نيجيريا كلا من تشوكويزي وستانلي نوابيلي، بعد الإعلان عن قائمة الفريق لأمم إفريقيا التي كانت تشهد تواجد نديدي قبل الإعلان عن إصابته واستبعاده وضم بديل له.