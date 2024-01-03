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أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة يهزم النصر التعدين بدوري المحترفين

استعاد غزل المحلة نغمة الانتصارات بتحقيقه فوزًا صعبًا على ضيفه النصر للتعدين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لدوري المحترفين "المرحلة الأولى".

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وأنحصر فيه اللعب في وسط الملعب ولم تشكل أي من هجمات أدني خطورة على مرمى المنافس باستثناء تسديدة وحيدة من مهاجم المحلة "عبده يحيى" تصدى لها ببراعة حارس النصر للتعدين "محمد جمال" وحولها لركنية.

في الشوط الثاني ضغط غزل المحلة على التعدين في منتصف ملعبه ودد من هجماته فيما اعتمد التعدين على تأمين الدفاعات والاعتماد على الهجمات المرتدة والتي لم تشكل أدنى خطورة على مرمى "عمرو شعبان" حارس المحلة، وتمكن "محمود غالي" من إحراز هدف غزل المحلة آلأول من ضربة حرة مباشرة قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد غزل المحلة إلى النقطة (27) في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد النصر للتعدين عند (4) نقاط في المركز الأخير.

خاض غزل المحلة اللقآء بتشكيل مكون من عمرو شعبان وعمرو الجزار ومحمد حجازي وأحمد طارق ومحمود مسعد ومحمد أبو الحمد وشيكو محارب واحمد حجي ومحمود غالي ومحمد جابر وعبده يحيى وتشارلز بآسي

فيما خاض النصر للتعدين اللقآء بتشكيل مكون من إسلام عصام ومحمد عبدالصبور وعبدالرحمن محمد عيسى ومتولي جمعة وأحمد مجدي ومحمود عبدالعزيز وأيمن متولي وأحمد فضل وطه جمعه ومحمد شوقي وأحمد عبدالرازق.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من محمد نصر عباس "حكم صفارة" وعلي طلبه ووليد عبداللطيف "مساعدان" ومحمد إبراهيم عبدالعزيز "حكم رابع"