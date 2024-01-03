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أحمد جودة - القاهرة - لافيينا يسقط فى فخ التعادل امام ابو قير للأسمدة

سقط الفريق الكروى الأول بنادى لافيينا فى فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ابو قير للأسمدة بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الآسيوطى سبورت ضمن منافسات الجولة 15 بدورى القسم الثانى ' أ '.

المباراة جاءت متوسطة الأداء من جانب الفريقان فيما انحصر اللعب بوسط الملعب فى معظم فترات المباراة، وشهدت المباراة فرص تهديفية قليلة.



لافيينا بقيادة مديره الفنى عبد الباقى جمال بدء المباراة بتشكيل مكون من زياد عسكر ومحمد جبس ومحمود الحلوانى وأحمد سعد وعبد الرحمن جادو ومحمد اشرف ومحمد اسامة واديدا مولا وحازم ابو سنه ونادر قمر واوين.

فيما بدء ابو قير للأسمدة بقيادة مديره الفنى محمد عطية المباراة بتشكيل مكون من السيد الصاوى ومحمد حكه وأحمد فايز ورامز ميلاد ومحمد إبراهيم وأحمد عادل ومحمد مجدى ومحمود اجوجو ومحمد رفعت وعلى عزت ومحمد علاء.



وأجرى لافيينا تغييرات بنزول كلا من قاسم ربيع وهشام نيمار وعمر عسلية ويوسف فهيد بدلا من محمد اسامة ومحمد اشرف ونادر قمر.

فيما اجرى ابو قير للأسمدة تغييرات بنزول كلا من احمد عادل وإبراهيم جلال وسليمان عبد ربه وطه ابراهيم بدلا من محمد رفعت ومحمود اجوجو ومحمد علاء ومحمد مجدى.



وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد ابراهيم الدسوقى وعاونه وائل فتحى ومحمد أحمد حسين وأحمد أبو شعيشع وتونى عثمان مراقب حكام وعمر عامر مراقب مسابقات.

وحصل كلا من اوين وأحمد سعد ومحمود الحلوانى لاعبى لافيينا على الكارت الاصفر ووائل حبيب مدير رياضى لافيينا على الكارت الاصفر.

ليرتفع رصيد لافيينا للنقطة 24 فيما ارتفع رصيد ابو قير للأسمدة للنقطة 17.