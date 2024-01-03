نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبلغ مالي + لاعب.. تشيلسي يُجهز عرضًا للتعاقد مع مدافع بنفيكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعمل تشيلسي الإنجليزي على التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع أنطونيو سيلفا مدافع بنفيكا، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لصحيفة " ذا صن " البريطانية، فقد وضع البلوز الآن أنظارهم على المدافع البالغ من العمر 20 عامًا بعد أدائه الرائع مع بنفيكا.

ويرغب فريق ماوريسيو بوتشيتينو في تقديم 52 مليون جنيه إسترليني وأرماندو بروجا كجزء من صفقة للحصول على سيلفا، الذي أراده مواطنه كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد في الماضي.

ويبحث تشيلسي عن بديل طويل الأمد لتياجو سيلفا ويرى أن سيلفا هو البديل المثالي لقلب الدفاع البرازيلي المخضرم.

وفي حديثه عن سيلفا وسط الاهتمام باللاعب، أصر روجر شميدت مدرب بنفيكا مؤخرًا على أن ناديه لن يسمح له بمغادرة فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وقال شميدت "لن نسمح لأنطونيو سيلفا بالرحيل، لقد وصلنا إلى منتصف الموسم ولدينا أهداف كبيرة مع بنفيكا ".

وأضاف:" "إنه سعيد في النادي، وهذه نهاية الأمر ".