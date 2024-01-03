أنتويرب البلجيكي يحتفل باستدعاء الحسن يوسف لقائمة نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل نادي رويال أنتويرب البلجيكي، بضم الحسن يوسف إلى تشكيلة نيجيريا المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023.

وأكد الاتحاد النيجيري لكرة القدم استدعاء يوسف كبديل للاعب خط وسط ليستر سيتي المصاب ويلفريد نديدي يوم الأربعاء.

حيث إنها المرة الأولى التي تتم فيها دعوة اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى المنتخب النيجيري.

وكتب حساب رويال عبر " X " تم استدعاء الحسن يوسف للتو للمنتخب النيجيري. حظا سعيدا في كأس إفريقيا، يوسف ".

ومن المتوقع أن ينضم يوسف إلى معسكر في مقرهم في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق اليوم.