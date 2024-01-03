نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاوضات متقدمة.. جون فان دين يضع بصمته داخل الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وضع المدرب الهولندي جون فان دين بروم بصمته داخل نادي الزمالك، مما جعل الأبيض يدخل في مفاوضات متقدمة معه، لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ودخل الزمالك في مفاوضات مع الهولندي جون فان دين بروم مدرب أندرلخت السابق، لإحتياجه لمدرب يتولى تدريب الأبيض خلال الفترة القادمة، وقبل ذلك القرار طلب صاحب ال57 عامًا، معرفة موقف الزمالك من أزمة القيد للحصول على أكبر معلومات عن ملاعب النادي ووسائل التدريب.

وانطلقت مسيرة فان دين برون في عالم كرة القدم في عام 2003، وقاد العديد من الأندية في أوروبا أبرزها أندرلخت وجينك في بلجيكا، وتولى قيادة فريق الشباب في أياكس أمستردام الهولندي، كما خاض تجربة في المنطقة العربية مع نادي التعاون السعودي في عام 2022.

ويضع الزمالك الثنائي التشيلي خوسيه لويس سييرا، والألماني فرانكو فودا، ضمن الأسماء المرشحة في حين عدم اكتمال المفاوضات لضم المدرب الهولندي فان دين بروم لتدريب الزمالك.