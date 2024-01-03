نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير.. روما يقترب من التعاقد مع مدافع يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية إيطالية إن نادي روما يقترب من ضم مدافع يوفنتوس دين هويسين.

استفسر نادي العاصمة عن قلب الدفاع البالغ من العمر 18 عامًا وأظهر استعداده للتعاقد معه في يناير.

وفقًا لـ "جيانلوكا دي مارزيو " من سكاي سبورت، دخل روما في محادثات بين اليوفي وفروزينوني بشأن إعارة هويسن.

وكان المدافع الهولندي متجهًا إلى الانضمام إلى فروزينوني على سبيل الإعارة، لكن يبدو أن أسلوب روما قد غير رأيه.

ويدعي دي مارزيو أن هويسين مصمم الآن على الضغط من أجل الانتقال إلى العاصمة الإيطالية بدلًا من ذلك، في حين يريد يوفنتوس احترام اتفاقه الأول مع فروزينوني.

وخلال النهار، التقى يوفنتوس بالوفد المرافق للهولندي في كونتيناسا لمناقشة الوضع، على الرغم من انتظر فروزينوني.

ويأمل روما في الحصول على الإعارة الجافة للاعب البالغ من العمر 18 عامًا ومنح جوزيه مورينيو مدافعًا جديدًا.