نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب الجزائر يستدعي عنصر جديد للقائمة المشاركة في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر منتخب الجزائر، استدعاء عنصر جديد في قائمة المنتخب، وذلك للمشاركة في مباريات كأس أمم إفريقيا، المقامة في كوت ديفوار.

وأعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، استدعاء مصطفى زغبة حارس مرمى ضمك السعودي، وضمه كخطوة احترازية.

ويقع منتخب الجزائر ضمن المجموعة الرابعة، برفقة كلا من بوركينا فاسو، وموريتانيا، وأنجولا.



وجاء ذلك القرار بضم اللاعب عقب تعرض رايس مبولحي حارس مرمى شباب بلوزداد للإصابة في المران الأول لمحاربي الصحراء، وخوفا من تأثر بالإصابة ضم زغبة كانوا من الاحتراز.



وضمت قائمة منتخب الجزائر 25 لاعبا من أصل 27، وعقب ضم اللاعب أرتفع عدد لاعبي الجزائر إلى 26 لاعبا.

وكانت قد ضمت قائمة الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: أنتوني مانديرا (كان الفرنسي) – رايس مبولحي (شباب بلوزداد) – أسامة بن بوط (اتحاد الجزائر).

الدفاع: يوسف عطال (نيس الفرنسي) – كيفين جيتون (ميتز الفرنسي) – ريان أيت نوري (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ياسر لعروسي (شيفيلد يونايتد الإنجليزي) – عيسى ماندي (فياريال الإسباني) – محمد أمين توجاي (الترجي التونسي) – أحمد توبة (ليتشي الإيطالي) – رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني) – زين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة).

الوسط: نبيل بن طالب (ليل الفرنسي) – سفيان فيجولي (فاتح كاراجمروك التركي) – حسام عوار (روما الإيطالي) – فارس شايبي (إينتراخت فرانكفورت الألماني) - رامز زروقي (فينيورد الهولندي) - هشام بوداوي (نيس الفرنسي) – إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي).

الهجوم: رياض محرز (أهلي جدة السعودي) – آدم وناس (ليل الفرنسي) – محمد عمورة (يونيون سان جيلواز البلجيكي) – أمين جويري (ستاد رين الفرنسي) – يوسف بلايلي (مولودية الجزائر) – بغداد بونجاح (السد القطري) – إسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي).