نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد انضمام أونانا لمنتخب الكاميرون في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب الكاميروني لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا، خلال الفترة القادمة والتي سوف تقام في كوت ديفوار.

وتقام منافسات كأس أمم إفريقيا يوم 13 يناير الجاري، في كوت ديفوار، وتنطلق مباريات منتخب الكاميرون يوم 15 من الشهر ذاته، بمواجهة منتخب غينيا.

ويقع منتخب الكاميرون في المجموعة الثالثة برفقة كلا من غينيا، السنغال، جامبيا.

وينضم حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد، أندريه أونانا، لمنتخب الكاميرون لخوض مبارياته، حيث يعد أخر لاعب يلتحق إلى أمم إفريقيا.

وكشف موقع ذا أثليتك، أن أونانا سيتجه إلى كوت ديفوار يوم 14 يناير المقبل للإنضمام إلى منتخب الكاميرون واللعب في كأس أمم إفريقيا.

وقال الصحفي أورنستين عبر حسابه الرسمي في تويتر: "سيسافر أندريه أونانا إلى كأس الأمم الأفريقية بعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام يوم 14 يناير،، حارس المرمى متاح لمباراة الكاميرون ضد غينيا يوم 15 يناير، وتم التوصل إلى اتفاق ودي بين جميع الأطراف لزيادة وقت لعب النادي والمنتخب إلى أقصى حد".

ويكون اونانا متاحا لخوض مواجهة غينيا في المباراة الافتتاحية لمنتخب الكاميرون، إذا قرر الجاهز الفني الكاميروني، مشاركة الحارس وخوض مباراتين متتاليتين.