نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا الكان.. السعادة تُسيطر على لاعبي منتخب مصر في تدريبات اليوم استعدادا لأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عمت البهجة والسعادة على لاعبي منتخب مصر، خلال تدريبات اليوم التي أقيمت استعدادا لخوض مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار.

وانتشرت خلال الساعات الماضية صور للاعبي المنتخب خلال مشاركتهم في مران اليوم، والسعادة والفرحة تسيطر على وجوههم بالتفاؤل.



ويستمر منتخب مصر، بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، في مواصلة خوض التدريبات خلال معسكره المغلق لليوم الثاني على التوالي، استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024 والمقرر إقامتها بكوت ديفوار بداية من 13 يناير الجاري.

ويأتي معسكر منتخب مصر في الفترة من 2 إلى 9 يناير بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويخوض لاعبي الفراعنة مباراة ودية يوم 7 يناير أمام تنزانيا، وتقام على ستاد القاهرة الدولي.