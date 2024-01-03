نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف روديجر.. ريال مدريد يهزم مايوركا ويتمسك بصدارة الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزًا مهمًا أمام نظيره ريال مايوركا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وذلك في إطار الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

ويحتل ريال مدريد بعد هذا الفوز صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 48 نقطة، بعد الفوز في خمسة عشر مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل ريال مايوركا المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في تسعة لقاءات وخسارة سبع مباريات.

أحداث مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني

منعت العارضة الهدف الأول لصالح ريال مايوركا في الدقيقة 41، بعد عرضية من داني رودريجيز من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، ارتقى لها أنطونيو سانشيز برأسية، ارتطمت بالعارضة العلوية وأمسك بها الحارس أندري لونين على مرتين.

وفي الدقيقة 54 منع القائم الأيسر للمرمى الهدف الأول لصالح ريال مايوركا، بعد تسديدة قوية من صامويل كوستا.

وأهدر براهيم دياز هدف محقق لصالح ريال مدريد في الدقيقة 69، بعد تسديدة من فينيسيوس جونيور من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس راجكوفيتش ببراعة ليتابعها دياز برأسية من داخل منطقة الـ6 ياردات ولكنها ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى ثم استحوذ عليها دفاع مايوركا.

وجاء أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 78 عن طريق أنطونيو روديجر، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء ريال مايوركا، نفذها لوكا مودريتش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها روديجر برأسية رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.