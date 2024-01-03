نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد مايوركا اليوم الأربعاء 3-1-2024 في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بفوز الميرنجي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

سجل أنطونيو روديجر أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح ريال مدريد في الدقيقة 78، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء ريال مايوركا، نفذها لوكا مودريتش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها روديجر برأسية رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب فريقي ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني

يتصدر ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، بعد الفوز في خمسة عشر مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل ريال مايوركا المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في تسعة لقاءات وخسارة سبع مباريات.