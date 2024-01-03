نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يحول أنظاره نحو مدافع ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى بايرن ميونيخ اهتمامًا بمدافع ميلان والمنتخب الإنجليزي فيكايو توموري، وذلك لتدعيم خط الدفاع خلال هذا الشتاء.

وبحسب " سكاي سبورت " كان بايرن ميونيخ يناقش الانتقال المحتمل لقلب الدفاع البالغ من العمر 26 عامًا لعدة أسابيع، وأبدى كريستوف فريون المدير الرياضي إعجابه بشكل خاص بموهبة المدافع الإنجليزي.

ومع ذلك، يبدو أن النقل غير مرجح إلى حد كبير في يناير لعدة أسباب، أولًا، توموري مصاب حاليًا، ثانيًا، ميلان ليس حريصًا على بيع اللاعب لأنهم يواجهون بالفعل مشكلات في قلب دفاعهم.

ومع ذلك، لا يُستبعد أن يحاول بايرن التعاقد مع المدافع في ظل حاجة فريق توماس تحويل لعديد التعزيزات في الوقت الحالي.

وخاض توموري هذا الموسم 22 مباراة بجميع المسابقات وسجل ثلاثة أهداف، وفي نهاية ديسمبر، تعرض المدافع لإصابة ومن غير المتوقع أن يعود إلى الملاعب قبل منتصف فبراير.