نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ميلان يرتبط بخلافة مورينيو في روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ارتبط مدرب ميلان ستيفانو بيولي بالانتقال المحتمل إلى روما خلال الفترة المقبلة.

وفقًا لطبعة اليوم من صحيفة" لا ريبوبليكا "، بدأ روما التخطيط لمستقبله على المدى الطويل بما في ذلك الاعتبارات المتعلقة بمستقبل جوزيه مورينيو والتي لا تزال غير مؤكدة في الوقت الحالي.

ونتيجة لذلك، قيل إن الرئيس التنفيذي لروما لينا سولوكو تم تكليفه شخصيًا بإجراء استفسارات عن البدائل المحتملة لمورينيو.

ومن بين الأسماء المدرجة في قائمة سولوكو اسم ستيفانو بيولي، الذي لا تزال هناك شكوك حول مستقبله في سان سيرو.

ومن المتوقع أن يغادر المدرب الإيطالي ميلان على الرغم من تجديد عقده مؤخرًا مع الروسونيري، بحثًا عن نادٍ جديد خلال المرحلة القادمة.

في الوقت ذاته يريد بيولي البقاء في إيطاليا وقد يصبح روما قريبًا خيارًا قابلًا للتطبيق بالنسبة له.