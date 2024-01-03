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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد أمام ريال مايوركا مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الليجا.

وتمكنت كتيبة كارلو أنشيلوتي من تحقيق الفوز بهدف نظيف، سجله أنطونيو روديجر في الدقيقة 68، بعد ركلة ركنية، نفذها لوكا مودريتش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها روديجر برأسية رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد أمام مايوركا

يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، ويأتي في المركز الثاني جيرونا برصيد 45 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

1- ريال مدريد: 48 نقطة.

2- جيرونا: 45 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد: 38 نقطة.

4- برشلونة: 38 نقطة.

5- أتلتيك بيلباو: 35 نقطة.

6- ريال سوسيداد: 32 نقطة.

7- ريال بيتيس: 28 نقطة.

8- خيتافي: 26 نقطة.

9- فالنسيا: 26 نقطة.

10- لاس بالماس: 25 نقطة.

11- رايو فاليكانو: 23 نقطة.

12- أوساسونا: 19 نقطة.

13- فياريال: 19 نقطة.

14- ريال مايوركا: 18 نقطة.

15- ألافيس: 17 نقطة.

16- إشبيلية: 16 نقطة.

17- سيلتا فيجو: 16 نقطة.

18- قادش: 15 نقطة.

19- غرناطة: 11 نقطة.

20- ألمريا: 5 نقاط.