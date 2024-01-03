نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يواصل السعي للتعاقد مع ثنائي آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي ميلان الإيطالي إظهار اهتمامه بالتعاقد مع مدافعي أرسنال جاكوب كيويور وتاكيهيرو تومياسو، وفقًا لما ذكرته صحيفة " فوتبول إيطاليا ".

ينجذب نادي ميلان إلى كلا اللاعبين بسبب خبرتهما في كرة القدم الإيطالية، حيث سبق لهما اللعب لأندية مختلفة في الدوري الإيطالي قبل انضمامهما إلى أرسنال.

ومع ذلك، فإن الجانرز ينظرون إلى كيويور وتومياسو كعضوين أساسيين في فريقهم وليسوا منفتحين على بيع أي من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية.

ينخرط فريق ميكيل أرتيتا في سباق صعب على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يجعل من الضروري الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من اللاعبين الأساسيين لتأمين المركز الرابع.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن أرسنال يجري مناقشات مع ممثلي تاكيهيرو تومياسو بشأن تمديد العقد، مما يشير إلى نية النادي في الاحتفاظ باللاعب ووضع حد لتكهنات الانتقالات.

وعلى الرغم من اهتمام ميلان بنجمي أرسنال، إلا أنه يقال إنهم بعيدون عن التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع أي من اللاعبين.

من جانبه يظل آرسنال ثابتًا في موقفه المتمثل في الاحتفاظ بكل من كيويور وتومياسو، مما قد يجبر ميلان على البحث عن أهداف جديدة.