نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ بني سويف يكرم الرباعى ابطال العرب وإفريقيا والعالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، 4 من أبناء المحافظة المتميزين رياضيًا، والذين حققوا مراكز متقدمة في عدد من الألعاب الفردية والجماعية، أثناء مشاركتهم في مسابقات وبطولات عالمية وعربية وإفريقية، في ألعاب القوى والكرة الطائرة "جلوس" لذوي الهمم، وذلك في حضور هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة والدكتور ابو الخير عبد التواب وكيل المديرية لإدارة الرياضة.



وسلم المحافظ المكرمين شهادات تقدير،حيث تم تكريم كل من: اللاعب:محمد عبد المنعم سيد _الحاصل على الميدالية الذهبية (الخطف)ببطولة العالم لرفع الاثقال للناشئين بالمكسيك نوفمبر 2023،و(6) ميداليات ذهبية (خطف /نطر) بالبطولة الافريقية ناشئين والبطولة العربية للكبار لرفع الاثقال للشباب،واللاعبة: بسمة رمضان عبد الوهاب _ لاعبة منتخب مصر في رفع الأثقال "ناشئين" الحاصلة على ـ 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية بالبطولتين الافريقية والعربية لرفع الاثقال ناشئين تحت 17 سنة والتي استضافتهما مصر فى أكتوبر 2023.

كما كرم المحافظ البطل الأوليمبي:عبد النبى حسن أحمد_ الحاصل على لقب أفضل ليبرو في العالم في بطولة العالم للكرة "طائرة جلوس" ومشاركته مع المنتخب المصري الفائز بالميدالية الفضية والمركز الثاني عالميًا في نفس البطولة التي أقيمت بمصر فى نوفمبر 2023، بجانب تكريم اللاعب كريم محمود عبد التواب _لاعب منتخب مصر البارالمبي لألعاب القوى_ الحاصل على الميدالية الفضية فى بطولة العالم التي أقيمت في فرنسا يوليو 2023 والمؤهلة للمشاركة وتمثيل منتخب مصر في منافسات أولمبياد باريس 2024

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته وحرصه على تكريم هذه الكوكبة المتميزة من أبناء وشباب بني سويف مشيرًا إلى اعتزازه بالإنجاز وفخره بالتميز الذي حققوه، وتمثيل ورفع علم بلدهم في المحافل والمنتديات العالمية، مؤكدا أن الوطن يزخر بشباب واعد لديه الطموح ومحب لوطنه الغالي مصر.