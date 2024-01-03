ريال مدريد يفتتح 2024 بالفوز على مايوركا

ريال مدريد يفتتح 2024 بالفوز على مايوركاافتتح ريال مدريد مبارياته في العام الجديد 2024، بفوزه على ضيفه ريال مايوركا 1-0، يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم، "الليغا".

يدين الفريق "الملكي" بهذا الفوز لمُدافعه الألماني، أنطونيو روديغير، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ78.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمّد رصيد ريال مايوركا عند 18 نقطة في المركز الـ14 موقتاً.

وضمن منافسات الجولة نفسها، فاز غرناطة على قادش بهدفين من دون مُقابل، كما فاز سلتا فيغو على ريال بيتيس بهدفين لهدف.