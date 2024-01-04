نجم برشلونة السابق يُحذر نيجيريا من الاعتماد المفرط على أوسيمين

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أحمد جودة - القاهرة - أرسل جناح برشلونة السابق إيمانويل أمونيكي رسالة إلى المنتخب النيجيري قبل كأس الأمم الأفريقية المقبلة، قائلًا إن الاعتماد المفرط على أفضل لاعب كرة قدم أفريقي حاليًا فيكتور أوسيمين قد يكون سبب سقوطهم.

يُصف أوسيمين بأنه اللاعب البارز في فريق سوبر إيجلز وكان هداف تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 و2023 بعد أن سجل 5 و10 أهداف على التوالي.

كان مهاجم لاعبًا أساسيًا في النسور منذ أن اقتحم الفريق بعد اعتزال أوديون إيجالو الذي ألغى لاحقًا قراره بالاستقالة ولكنه غير مفضل حاليًا.

يبدو أن المدير الفني خوسيه بيسيرو وجد الشريك المثالي لأوسيمين في الهجوم قبل كأس الأمم الأفريقية، مع فيكتور بونيفاس مرشحه المفضل لكن مهاجم باير ليفركوزن الشهير هو مبتدئ على الساحة الدولية ولم يسجل أي أهداف في خمس مباريات.

بتوجيه من المدرب البرتغالي، سجل أوسيمين 41.7 بالمائة من الأهداف التي سجلها النسور في المباريات التي خاضها، مما يثبت إحصائيًا أن المنتخب النيجيري يعتمد عليه كثيرًا في تسجيل الأهداف.

وعندما سئل عما إذا كان وجود أفضل لاعب في إفريقيا، فيكتور أوسيمين، يعد ميزة للنسور وعما إذا كان يستطيع منحهم اللقب، قال أمونيكي: "بالطبع هو لاعب رائع ومتميز، لكن كرة القدم هي لعبة جماعية تعتمد على ما يفعله الفريق ككل، وليس على لاعب واحد ".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك انسجام وانسجام بين اللاعبين من أجل الوصول إلى منصة التتويج، لذا أتمنى لهم التوفيق والعودة إلينا باللقب".

فازت نيجيريا بمباراة واحدة فقط من المباريات السبع التي لم يكن أوسيمين متاحًا للاختيار فيها منذ تعيين بيسيرو مدربًا في عام 2022.