نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير.. مورينيو يرفض تدريب المنتخب البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى المدير الفني لروما، جوزيه مورينيو، عرضًا لتولي تدريب المنتخب البرازيلي، وفقًا لما ذكرته صحيفة " كورييري ديلو سبورت " الإيطالية.

وبحسب المصادر فإن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اعتبر مورينيو مرشحا خاصا لمنصب المدير الفني لمنتخبهم الوطني.

ومع ذلك، فقد رفض الاقتراح على الفور، حيث أن مورينيو يركز بشكل كامل على عمله مع روما، كما أنه من المقرر أن ينتهي عقده مع الذئاب بنهاية الموسم الحالي، وهناك إمكانية لتمديده.

يذكر أن هناك تقارير سابقة أفادت بأن أنشيلوتي وقع عقدا مع المنتخب البرازيلي، ومع ذلك، أعلن نادي ريال مدريد رسميًا عن تمديد عقد مدربه الإيطالي البالغ من العمر 64 عامًا حتى صيف عام 2026.

ومن الجدير بالذكر أن روما يدرس التعاقد مع مدرب مونزا، رافاييل بالادينو، في الصيف.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى وجود خلافات بين النادي والمدرب البرتغالي بشأن شروط الاتفاق الجديد.

ويحتل روما حاليًا المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 18 جولة.