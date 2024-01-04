الأهلي يؤازر كوكا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة -

نشرت الصفحة الرسمية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بوست يدعم فيه لاعبه أحمد نبيل كوكا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية.



أثبتت الأشعة إصابة كوكا في أربطة القدم، وخرج من قائمة المنتخب النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

حيث نشر الأهلي صورة أحمد نبيل كوكا على الصفحة الرسمية للنادي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب عليها: "نتمنى الشفاء للاعبنا أحمد نبيل كوكا وعودته إلى الملاعب بشكل أقوى".

واستدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مهند لاشين لاعب بيراميدز، للإنضمام لصفوف الفراعنة في القائمة النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤.

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من:

محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، عمر كمال، محمد هاني، أحمد حجازي، علي جبر، أحمد سامي، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، أحمد، نبيل كوكا، محمد النني، محمود حمادة، حمدي فتحي،إمام عاشور، أحمد سيد زيزو،محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، محمود كهربا،أحمد حسن كوكا.