نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يختار تشكيل برشلونة لمواجهة لاس بالماس في الدوري الإسباني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - وضع تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، يده على التشكيل الذي سيواجه فريق لاس بالماس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني 2024.

موعد مباراة برشلونة ضد لاس بالماس

ويستعد الفريق الكتالوني لمواجهة لاس بالماس، مساء، غدًا، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الليجا الإسبانية، وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة.



تشافي يستقر على تشكيل برشلونة أمام لاس بالماس

حراسة المرمي: إنياكي بينيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – كريستنسين – أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: لوبيز – سيرجي روبرتو – إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – جواو فيليكس.

ويشارك البرازيلي فيتور روكي صفقة برشلونة الجديدة في المباراة، بعد إتمام عمليى تسجيل اللاعب مع الفريق الكتالوني.

قائمة برشلونة أمام لاس بالماس

حراسة المرمى: إنياكي بينيا وأندير أسترالاجا وكوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو- بالدي- رونالد أراوخو- كريستنسن - سيرجي روبيرتو - كوبارسي - كوندي وفورت.

خط الوسط: روميو- فيرمين لوبيز- إلكاي جوندوجان - وفرينكي دي يونج.

خط الهجوم: فيران توريس- جواو فيليكس- لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا دياز وفيتور روكي.

ويتواجد برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، فيما يأتي لاس بالماس في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.