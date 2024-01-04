رسميًا... نجم تشيلسي الشاب يوقع عقدًا جديدًا مع النادي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد تشيلسي الإنجليزي، في بيان على موقعه الرسمي على الإنترنت، أن المدافع من أصل أفريقي، جوش كوفي أتشيمبونج، وقع عقدًا جديدًا مع النادي.

وقع أتشيمبونج الغاني الأصل على أول عقد احترافي له، وهو مكافأة على كل عمله الشاق منذ وصوله إلى تشيلسي في مستوى تحت 8 سنوات.

يتمتع اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا بالقدرة على اللعب في مراكز متعددة عبر الخط الخلفي بما في ذلك قلب الدفاع والظهير والجناح.

كان ابن لندن ضمن تشكيلة إنجلترا التي شاركت في بطولة أوروبا تحت 17 سنة 2023 الصيف الماضي وكان عضوًا رئيسيًا في الفريق في كأس العالم تحت 17 سنة 2023، حيث شارك في جميع المباريات الأربع التي خاضها الأسود، وسجل هدف، وتمريرة حاسمة من مركز الظهير الأيمن.

وقال جيم فريزر، رئيس قسم تطوير وتوظيف الشباب، للموقع الرسمي لتشيلسي: "نحن سعداء للغاية لأن جوش قد التزم بمستقبله للنادي".

وأضاف: "لقد خطا خطوة أخرى للأمام في تطوره هذا الموسم، وهو ما انعكس في أدائه مع ناديه ومنتخب بلاده".

وتحت قيادة المدرب حسن سليمان على مستوى تحت 18 عامًا، لعب الشاب الإنجليزي الغاني في خمس مباريات لفريق تشيلسي تحت 18 عامًا في الدوري الممتاز في تلك الفئة هذا الموسم، وظهر لأول مرة مع فريق التطوير في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز 2 مع برايتون وهوف في أغسطس 2023.