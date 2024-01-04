نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. استدعاء ياسر إبراهيم لمعسكر منتخب مصر واستبعاد أسامة جلال للإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خضع أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم لأشعة أثبتت إصابته في الركبة وصعوبة لحاقه ببطولة أمم إفريقيا التي تنطلق ١٣ يناير الجاري.

كما تقرر استدعاء ياسر إبراهيم لمعسكر المنتخب المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واصل منتخب مصر تدريباته مساء اليوم في العاصمة الإدارية استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

يسعى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تجهيز جميع اللاعبين خلال الفترة الحالية استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

وتتجه بعثة منتخب مصر إلي كوت ديفوار يوم 9 يناير استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

موعد مباراه منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب موزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 والمقرر إقامتها مساء يوم 14 يناير استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.