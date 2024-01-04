نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم تشيلسي السابق يرشح أوسيمين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أمم إفريقيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - من المقرر أن يواجه سوبر إيجلز كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية 2023 المقبلة.

اعتمد نجم تشيلسي السابق، ميكيل أوبي، مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين باعتباره الخيار الأفضل للفوز بلقب أفضل لاعب في البطولة في كأس الأمم الأفريقية 2023.

ومن المتوقع أن يلعب أوسيمين، وهو أحد العناصر الرئيسية في تشكيلة خوسيه بيسيرو للنسخة 34 من البطولة التي تقام كل سنتين، دورًا محوريًا للمنتخب النيجيري في سعيه إلى المنافسة على اللقب.

وفي مقابلة مع " سي إن إن " شبه ميكيل أوسيمين بزميله السابق في فريق تشيلسي، ديدييه دروجبا، مشيرًا إلى أوجه التشابه في قوتهم ومهاراتهم وقدراتهم على تسجيل الأهداف.

وقال ميكيل أوبي "كما قلت عدة مرات، فهو يبدو لي مثل ديدييه دروغبا، مع القليل من التشابه هنا وهناك، سوف يسجل الأهداف، وسوف يعطيك الأهداف ".

وأشار:" إنه مهاجم قوي وشاب وحيوي، نعم، عندما يتعلق الأمر بهذا القسم، عندما يتعلق الأمر بتلك القوة الضاربة، أعتقد أننا محظوظون الآن ".

من خلال مشاركة أفكاره حول اللاعب المتميز المحتمل، اختار ميكيل مهاجم نابولي باعتباره اختياره لجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وأضاف: "إذا كنت بحاجة لاختيار لاعب من المحتمل أن يفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، فسأختار فيكتور أوسيمين".