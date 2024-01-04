نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. رينجو أولى صفقات اتحاد بسيون الشتوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصل نادي اتحاد بسيون، على خدمات أحمد محمد كمال، الشهير ب "رينجو"، في صفقة انتقال حر، لدعم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ووقع رينجو على عقود انتقاله لصفوف اتحاد بسيون، اليوم، الأربعاء، في حضور أحمد صالح، المدير الفني للفريق، والسيد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة البدر سبورت، الحاصلة على حقوق رعاية اللاعب.

وسبق لرينجو خوض تجربة اللعب في العديد من الأندية، أبرزها طنطا، صيد المحلة ودمنهور.