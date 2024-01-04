نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يستعد لحسم صفقة جديدة في الانتقالات الشتوية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يستعد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، إلى الدخول في منافسة قوية مع ناديي مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين، للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فأن النادي الملكي يسعي للحصول على خدما فيديريكو ريدوندو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة الموهوب

وأشارت الصحيفة، إلى أن التقارير الأرجنتينية تؤكد بأن ريال مدريد أقرب من ليفربول ومانشستر يونايتد للتعاقد مع نجل فرناندو ريدوندو، نجم الفريق الملكي السابق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، بأن اللاعب يفضل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد على اللعب في صفوف الريدز أو الشياطين الحمر.