نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يُقيم أداء لاعبيه وينفتح على إمكانية دخول الميركاتو الشتوي بعد الفوز على مايوركا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ظهر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي، عقب الفوز على ريال مايوركا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو لحساب الجولة الـ 19 من الليغا.

واستهل المدرب الإيطالي حديثه عن أداء الحكم الشاب مونييز رويز قائلًا: "كانت هناك تفاصيل صغيرة كان من الممكن أن يكون فيها أكثر صحة، لكنه حكم شاب يتمتع بالجودة، لقد احتجنا كثيرًا وهذا ليس جيدًا، أنا لا أحب ذلك ".

وخلال تصريحاته أشار أنشيلوتي إلى تحسن الفريق بعد الديربي: "الأهداف التي استقبلتها شباكنا فتحت أعيننا، كنا ضعفاء في الوسط وقمنا بإصلاح الأمر من خلال الجمع بين قلبي الدفاع."

وقيم الإيطالي الجولة الأولى من الموسم لريال مدريد، حيث قال:"لقد قدمنا أداءً جيدًا، أعتقد أنه لم يكن بإمكاننا تقديم أداء أفضل، لكن علينا أن نتطلع إلى الأمام".

ثم انفتح أنشيلوتي على إمكانية دخول ريال مدريد الميركاتو الشتوي بحثًا عن التعزيزات:" أضع في الاعتبار أننا واجهنا مشاكل في الماضي حول هذه التواريخ، لكننا سنستعيد ميندي وكمافينغا، الفريق بدأ في العودة، وحالة فينيسيوس ستتحسن ".

وأشار:" نحن نأخذ في الاعتبار أننا عانينا في الماضي، ولكن يمكننا أن نفعل ما هو أفضل هذا الشهر."

وتحدث أنشيلوتي عن المفاضلة بين لونين أو كيبا: "أنا لا أتناوب، كيبا واجه مشاكل، وسيلعب في المباراة التالية، وفي كأس السوبر سأختار من يبدأ".

ثم على على القتال من أجل الدوري الإسباني مع جيرونا: "لا أعتقد أنه سيكون دوريًا من فريقين، سيكون دوريًا يتنافس فيه برشلونة وأتلتيكو وريال مدريد، كما هو متوقع، الشيء الوحيد الذي لم يؤخذ في الاعتبار".

وخلال تصريحاته قيم أنشيلوتي أداء لاعبيه، حيث قال عن إبراهيم دياز: "إنه في لحظة جيدة للغاية. لا أعرف كيف أهدر هذا الهدف، لكنه ساهم بشيء مختلف لفريق كان يعاني".

ثم قيم حالة أردا جولر: "إنه بخير، هادئ جدًا وسعيد جدًا بالعودة، الهدوء معه لأنه يبلغ من العمر 18 عامًا وسيكون لاعبًا مهمًا جدًا في الحاضر والمستقبل، القليل من الصبر ضروري".

وأشار إلى أداء بيلينجهام: "لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أنه لا يسجل الأهداف، عليه أن يعمل، والأهداف ميزة إضافية. لقد كانت مباراة فينيسيوس، مباراة رودريغو، وكان هناك نقص في النضارة والنجاح".

وعن تغيير فينيسيوس قال: "تم الاتفاق على التغيير. وكان السؤال هو ما إذا كان سيبدأ المباراة أم يستمر حتى نهاية الشوط الأول، لقد اخترنا أن نمنحه 60 دقيقة من المباراة، وهو أمر جيد جدًا بالنسبة له".

وتابع بالاشادة بروديجر: "إنه يؤدي على مستوى عالٍ جدًا، مع الاستمرارية والتركيز، إنه لاعب آمن في الدفاع."

وبعد الانتهاء من تقييم لاعبو الملكي، تحدث أنشيلوتي عن اهمية العمل الجماعي: "في هذه الفترة الأولى من الموسم، سجلنا العديد من الأهداف من الركلات الثابتة، يعمل طاقمي التدريبي، وليس أنا، بشكل جيد للغاية على هذا الأمر ".

وأضاف:" صحيح أن لدينا رماة جيدين للغاية ومهاجمين جيدين جدًا مثل روديجر، لقد كانت مباراة صعبة، على الرغم من أننا لم نلعب بأفضل مستوياتنا أيضًا. لقد افتقرنا إلى النشاط والنجاح ".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته بالحديث عن الصلابة الدفاعية: "هذا يجعلني سعيدًا، هناك التزام، الفريق يدافع جيدًا، لقد أصلحنا الأخطاء في الديربي ضد أتلتيكو، وعلى الرغم من وجود إصابات خطيرة، إلا أن الفريق يؤدي بشكل جيد في هذا الصدد".