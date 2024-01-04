نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيران جارسيا عقب الفوز على مايوركا: نعلم أهمية العودة بالنصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منح الألماني أنطونيو رودجير ريال مدريد فوزًا صعبًا على نظيره ريال مايوركا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو لحساب الجولة الـ 19 من الليغا.

وعقب نهاية اللقاء حضر الظهير الأيسر لريال مدريد، فيران غارسيا، أمام ميكروفونات " تلفزيون النادي الرسمي " للحديث عن الأمور الفنية خلال المواجهة.

وتعليقًا على انتصار اللوس بلانكوس قال غارسيا:" كنا نعلم أنه من المهم العودة بالنصر، لقد عمل الفريق حتى النهاية وتبقى النقاط الثلاث على أرضه ".

ثم انفتح الظهير الأيسر على المستوى الذي ظهر به الملكي خلال المواجهة:" الفريق في المستوى الذي كان يظهره طوال الموسم، العمل اليومي يظهر في مثل هذه المباريات."

ثم أكد مدافع ريال مدريد على أهمية الحصول على النقاط الثلاث:" نعلم أن هذه الانتصارات هي التي تمنح تلك النقطة الفارقية في الدوري وتجلب أكبر عدد ممكن من النقاط."

وأشاد غارسيا بصاحب هدف اللقاء الوحيد أنطونيو رودجير:" إنه شخص رائع ويظهر نفسه على أرض الملعب، سعيد له، بالهدف وبالنقاط الثلاث المتبقية هنا."

واختتم بالحديث عن أهمية التوازن:" إنه أمر جيد، حتى الآن لدينا هزيمة واحدة فقط ويجب أن نرى ذلك بأعين جيدة، خاصة بالنظر إلى مستوى الملعب الذي نتواجد فيه والآن علينا مواصلة العمل."