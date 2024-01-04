نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب عاجل من مارسيل كولر لمحمود الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت بعض المصادر المقربة من مجلس إدارة النادي الأهلي عن وجود طلب عاجل من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر وذلك فيما يخص مف تجديد عقود لاعبي بطل إفريقيا.

كولر يطلب تجديد عقود 4 لاعبين من الأهلي

وقال المصدر للفجر الرياضي أن كولر قد طلب من الخطيب تجديد عقود أربعة لاعبين أبرزهم محمد هاني الذي تم الاستقرار على تفعيل الأمر بصورة رسمية فور العودة من منافسات أمم افريقيا التي ستقام الشهر الجاري في كوت ديفوار.

في الوقت الذي طلب فيه كولر تجديد عقود الثنائي الدولي التونسي علي معلول والجنوب افريقي بيرسي تاو وحسم موقفهما أيضًا سيكون بنهاية الامم الافريقية فيما سيكون اللاعب الرابع احمد نبيل كوكا الذي سيتم توقيع عقد جديد معه لينتهي في 2027 مع مضاعفة الراتب السنوي.