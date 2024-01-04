نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الاتحاد الغاني يعلن موعد التحاق إيناكي ويليامز بمعسكر " البلاك ستارز " استعدادًا لأمم إفريقيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - من المقرر أن ينضم مهاجم نادي أتلتيك بلباو إيناكي ويليامز إلى تشكيلة بلاك ستارز يوم الخميس 4 يناير، قبل كأس الأمم الأفريقية 2023، وذلك وفقًا لما أشار إليه الاتحاد الغاني عبر موقعه الرسمي.

المهاجم المحترف في إسبانيا هو واحد من ثلاثة لاعبين لم ينضموا بعد إلى الفريق بعد افتتاح المعسكر يوم الثلاثاء 2 يناير.

واضطر إيناكي إلى تأجيل رحلته إلى غانا حيث كان اللاعب يعاني من المرض وفقًا للفريق الطبي لناديه.

حيث أن لاعب نادي أتلتيك هو واحد من ثلاثة مهاجمين تم اختيارهم في تشكيلة مدرب بلاك ستارز كريس هايتون للبطولة القارية التي ستقام في ساحل العاج.

ومع ذلك، فقد تعافى المهاجم متعدد الاستخدامات الآن من مرضه ومن المقرر أن يتعاون مع بقية زملائه في المنتخب الوطني الذين يواصلون استعداداتهم لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وسيلعب رجال المدرب كريس هيوتون مباراة ودية مع ناميبيا قبل مغادرتهم إلى أبيدجان للمشاركة في النسخة 34 من المسابقة.

وتقع غانا في المجموعة الثانية إلى جانب مصر والرأس الأخضر وموزمبيق.