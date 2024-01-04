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أحمد جودة - القاهرة - أثار ميلان سكرينيار، مدافع باريس سان جيرمان، استياء المدير الفني للفريق لويس إنريكي، خلال بداية العام الجديد في عام 2024.

سكرينيار يزعج إنريكي في السوبر الفرنسي

وفي الدقيقة 70 من مباراة "بي إس جي" مع تولوز في كأس السوبر الفرنسي، تعرض سكرينيار لإصابة في كاحل قدمه اليسرى بعد تداخل مع أحد لاعبي الفريق الخصم، مما أدى إلى سقوطه على أرض الملعب في حديقة الأمراء.

اضطر إنريكي إلى استبدال المدافع السلوفاكي في لحظة كانت النتيجة تشير لصالح باريس سان جيرمان 2-0. كانت هذه الفرصة مناسبة للبرازيلي لوكاس بيرالدو، الذي انضم حديثًا إلى صفوف الفريق، ليخوض أول ظهور له مع الفريق.

حظي بيرالدو بتصفيق حار وتحية من الجماهير الباريسية، وذلك لتشجيعه في أول مشاركة له مع الفريق. يُذكر أن المدافع البرازيلي انضم إلى باريس سان جيرمان قادمًا من ساو باولو، وقد وقع عقدًا يمتد لخمس مواسم.