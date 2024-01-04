نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فك القيد وضم صفقات جديدة.. خريطة الزمالك في يناير (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب جمهور الزمالك موعد الإعلان عن انتهاء أزمة القيد في يناير الجاري وضم صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الحالي.

خريطة الزمالك في يناير

كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي" خريطة القرارات المنتظرة لمجلس الإدارة خلال شهر يناير الجاري.

وأوضح المصدر أن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك نجح في التوصل لاتفاق مع سبورتينج لشبونة لدفع مستحقات النادي البرتغالي في قضية محمود عبد الرازق شيكابالا.

وتابع المصدر أن إجازة أعياد الميلاد في أوروبا أجلت انتهاء أزمة القيد مشيرا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد دفع مستحقات سبورتينج لشبونة وكذلك الدفعة الأولى من مستحقات الغاني أتشيمبونج بعد التوصل لاتفاق معه لجدولة المستحقات المتأخرة للاعب الأبيض السابق.

وأكمل المصدر لافتًا إلى أن حل أزمة القيد كانت مرهقة جدًا لمجلس إدارة نادي الزمالك موضحًا أن إجمالي المبالغ المستحقة لرفع القيد تخطت الـ2 مليون دولار.

وبشأن إبرام صفقات جديدة في يناير الجاري أكد المصدر أن هناك معايير لضم لاعبين جدد لفريق الزمالك في الميركاتو الشتوي أهمها سن اللاعب وإمكانية مشاركته مع الفريق في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية وكذلك مدى احتياج الفريق لخدماته.

وأتم المصدر موضحا أن مجلس إدارة نادي الزمالك بصدد التعاقد مع أربعة صفقات خلال الميركاتو الشتوي الجاري، موضحا أن المجلس يعمل على تلبية طموحات جماهير القلعة البيضاء ولكن دون الالتفات لمطالب مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن هناك احترافية في التعامل مع ملف الصفقات الجديدة.

وفي سياق آخر علم موقع دوت الخليج الرياضي أن الزمالك يبحث التعاقد مع ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر، محمد شحاته لاعب طلائع الجيش بالإضافة إلى محمود صابر لاعب بيراميدز المعار إلى زد وكذلك التعاقد مع مهاجم إفريقي في يناير الجاري.