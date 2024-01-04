نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار طارئ من وليد الركراكي قبل امم افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي، بتحويل جدول الإعداد لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار في 13 يناير الحالي، بتغيير غير متوقع.

قرار طارئ من وليد الركراكي قبل امم افريقيا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم مساء يوم الأربعاء عن تقديم موعد رحيل بعثة منتخب "أسود الأطلس" إلى كوت ديفوار إلى يوم 7 من الشهر الحالي.

وكان هذا التحول السريع قد أدى إلى إلغاء المباراة الودية مع غامبيا التي كانت مقررة في مجمع محمد السادس في نفس اليوم.

ولم يقدم الاتحاد أي توضيح بخصوص هذا التعديل الفجائي، ولكن يُفهم أن سببه يعود إلى رغبة الركراكي في زيادة فترة تكيفه في كوت ديفوار قبل بداية المنافسات.

وبناءً على هذا القرار، سيمكث منتخب المغرب في مدينة سان بيدرو الساحلية بكوت ديفوار لمدة 10 أيام قبل انطلاق مشواره في البطولة، حيث سيبدأ بخوض مباراته الأولى أمام تنزانيا في المجموعة السادسة التي تضم أيضًا جمهورية الكونغو وزامبيا.