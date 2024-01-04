نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البداية أمام موزمبيق.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، لإنطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية، التي ستُقام في كوت ديفوار بداية من الثالث عشر من يناير الجاري.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، بعد تصدره لمجموعته التي ضمن كل من إثيوبيا وغينيا ومالاوي برصيد 15 نقطة.

مواعيد مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا

مباراة مصر وموزمبيق:، يوم الأحد 14 يناير، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر و8 بتوقيت السعودية.

مباراة مصر وغانا: يوم الخميس 18 يناير، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر و11 بتوقيت السعودية.

مباراة مصر والرأس الأخضر: يوم الإثنين 22 يناير، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر و11 بتوقيت السعودية.