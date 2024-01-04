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أحمد جودة - القاهرة - توصل الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني إلى قرار بتجاوز مشاركة اثنين من نجوم "الأخضر" في المباراة الودية المقبلة.

ضربة موجعة للمنتخب السعودي قبل أمم آسيا

سيخوض المنتخب السعودي مباراة ودية ضد لبنان غدًا الخميس على ملعب الوكرة في قطر، ضمن استعداداته الأخيرة قبل المشاركة في كأس آسيا.

ووفقًا لصحيفة الرياضية السعودية، تم استبعاد اللاعب سامي النجعي بسبب إصابته بشد في عضلة الفخذ الخلفية خلال التدريبات. وتغيب النجعي عن التدريب الجماعي، حيث خاض جلسة تدريبية فردية تحت إشراف الطاقم الطبي.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني الجناح سالم الدوسري من الإرهاق البدني، مما دفع الجهاز الفني للنظر في استبعاده من المباراة المقبلة.

يطمح مانشيني في دخول كأس آسيا 2023 بفريقه جاهزًا تمامًا على الصعيدين البدني والفني، مع التركيز على تجنب الإجهاد والإصابات. سيشارك "الأخضر" في المجموعة السادسة من البطولة إلى جانب تايلاند وقيرغيزستان وعمان.