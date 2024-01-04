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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأربعاء بأن نادي الشباب السعودي قدم عرضًا رسميًا لضم أحد نجوم نابولي البارزين.

عملاق سعودي يستهدف ضم دينامو الدوري الايطالي

ووفقًا لمعلومات شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، قدم الشباب السعودي عرضًا بقيمة 12 مليون يورو من أجل ضم الجناح ماتيو بوليتانو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت الشبكة إلى أن العرض السعودي يتضمن راتب سنوي قدره 7 ملايين يورو لمدة ثلاث مواسم إذا تمت الموافقة على الصفقة.

يأتي هذا الاهتمام من الشباب بالتعاقد مع بوليتانو كجزء من جهودهم السابقة للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

الجناح الإيطالي بوليتانو، البالغ من العمر 30 عامًا، ينتهي عقده مع نابولي في يونيو 2025، وكان قد انتقل إلى نابولي من إنتر ميلان مقابل 23.5 مليون يورو في عام 2021.