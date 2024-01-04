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أحمد جودة - القاهرة - منتخب قطر سيحتضن نظيره الأردني في مباراة ودية يوم الجمعة القادمة على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا 2023، التي ستُقام من 12 يناير حتى 10 فبراير.

تُعتبر هذه المواجهة الودية اختبارًا نهائيًا لكل من المنتخبين الذين يستعدون للظهور في البطولة القارية في قطر.

موعد مباراة قطر والأردن الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023

يسعى منتخب قطر، الذي يشرف عليه المدرب الإسباني ماركيس لوبيز، لاختبار جاهزيته من خلال هذه المباراة الودية بعد فوزه في المباراة السابقة على منتخب كمبوديا بنتيجة 3-0.

سيواجه المنتخب القطري تحديًا أمام الأردن الذي يتمتع بطموحات كبيرة تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة.

يُذكر أن منتخب قطر حاليًا حاملٌ للقب كأس آسيا ويتطلع للدفاع عنه على أرضه في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبات طاجيكستان، الصين، ولبنان. في المقابل، يأتي منتخب الأردن في المجموعة الخامسة مع كوريا الجنوبية، ماليزيا، والبحرين.

تاريخ المباراة: