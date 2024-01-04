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أحمد جودة - القاهرة - صعد أتالانتا إلى دور ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا، اليوم الأربعاء، عقب فوزه الثمين والمستحق 3-1 على ضيفه ساسولو، ضمن منافسات دور الـ16.

أتالانتا يقسو على ساسولو ويبلغ ربع نهائي كأس إيطاليا

وتقمص البلجيكي الشاب شارل دي كيتيلاري دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله الهدفين الأول والثاني لأتالانتا في الدقيقتين 24 و63 على الترتيب.

وأضاف الروسي أليكسي ميرانشوك الهدف الثالث لأتالانتا في الدقيقة 71، فيما تكفل دانييل بولوكا بتسجيل هدف ساسولو الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأصبح هذا هو الانتصار الثاني لأتالانتا على ساسولو في الموسم الحالي، بعدما سبق أن فاز على ملعب منافسه 2-0 في آب/أغسطس الماضي، بالدوري الإيطالي.

