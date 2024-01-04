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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء عن الأحداث التي جرت في اجتماع حاسم بين رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، والمدرب كارلو أنشيلوتي.

رسالة مثيرة من أنشيلوتي لبيريز

ووفقًا لما نشرته شبكة "ديفنسا سنترال"، فإن بيريز وأنشيلوتي عقدوا اجتماعًا حاسمًا للاتفاق على استراتيجية ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية.

ذكرت الشبكة أن أنشيلوتي أبلغ بيريز بوضوح قائلًا: "لا يمكنك المطالبة بالفوز بكل شيء إذا لم يتم تعزيز الفريق". وأكد أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الثلاثاء أنهم لا يفكرون في التعاقد مع مدافع آخر.

وأشارت الشبكة إلى أن المدرب الإيطالي يتطلع إلى تعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، ولكنه في الوقت ذاته يلتزم بقرارات النادي، وسيبذل قصارى جهده في المنافسة على جميع الألقاب.

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني حاليًا، وقد تأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.