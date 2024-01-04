نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن جاكوبس يلمح إلى احتمالية رحيل أوسيمين وسط اهتمام تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل فيكتور أوسيمين ستة وعشرين هدفًا في الدوري ليساعد نابولي في الحصول على لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وهو لقب الدوري الأول بعد ثلاثة عقود.

ألمح الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات " بن جاكوبس "، إلى احتمال خروج فيكتور أوسيمين من نابولي في الصيف، على الرغم من صفقة تمديد عقده التي أبرمها مؤخرًا.

واستمتع أوسيمين، البالغ من العمر 25 عامًا، بموسم رائع تحت قيادة لوتشيانو سباليتي، حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي مع نابولي، وشهدت أدائه حصوله على جائزة " الكاف " لأفضل لاعب في العام، إلى جانب المركز الثامن في تصنيف الكرة الذهبية.

على الرغم من اهتمام الأندية الكبرى الأخرى في أوروبا، اختار المهاجم النيجيري البقاء في نابولي وأبرم مؤخرًا عقدًا جديدًا سيبقيه في النادي حتى صيف 2026.

من جانبه فإن تشيلسي بقيادة ماوريسيو بوتشيتينو في حاجة ماسة إلى هداف غزير الإنتاج ويحرصون على المهاجم النيجيري، ووفقا لبن جاكوبس، قد تكون هناك خطوة صيفية على الورق.

في حديثه لبرنامج " The Done Deal Show "، أشار الصحفي إلى أن تشيلسي سيكون النادي الأكثر جرأة الذي يقدم عرضًا لشراء أوسيمين، خاصة وأن لديه شرط جزائي بقيمة 130 مليون يورو في عقده الجديد.

وقال جاكوبس: " أعتقد أنه إذا كان هناك نادٍ واحد يتمتع بالجرأة والطموح بما يكفي لتجربة حظه في يناير بهدف الانتقال إلى الصيف، فمن المرجح أن يكون تشيلسي ".

وأضاف:" إن اهتمام أوسيمين الأساسي هو أن يأخذ وقته وينتقل على الأرجح في صيف 2024، وعلى الأرجح إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لا أعتقد أن الأمر محصور في تشيلسي أو أي ناد آخر ".