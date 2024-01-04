"يلعب على كل الألقاب".. الجزيري يتغنى بالزمالك عقب انضمامه لقائمة تونس

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، سعادته بالانضمام لقائمة أمم إفريقيا النهائية لمنتخب تونس بعد استبعاد مرتضى بن وناس، مؤكدًا على أنه يفتخر بالتواجد في الزمالك.

وقال سيف الجزيري في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "سعيد بالتواجد في القائمة النهائية لمنتخب تونس وأنا دائما تحت أمر المنتخب، وعند استدعائي في أي وقت أكون جاهزا للمشاركة".

وأكمل: " ستكون تونس في المقدمة بأمم إفريقيا، وسنأخذ كل مباراة بجدية، منتخب تونس لديه عناصر مميزة وليس نجما واحدا، فهناك يوسف المساكني وياسين مرياح وإلياس السخيري والعديد من اللاعبين".

وأردف: "نحن نلعب كمجموعة في تونس والأهم أن نحقق هدف المنتخب في النهاية، حيث أنه من الصعب تحديد أطراف المربع الذهبي من الآن ولكن إن شاء الله يكون هناك تفوق عربي ويكون نصف النهائي به أكثر من فريق عربي".

سيف الجزيري يتغنى بالزمالك عقب انضمامه لقائمة تونس

وتطرق بحديثه إلى الزمالك قائلًا: "سعيد في الزمالك، مجلس الإدارة لا يقصر في أي شيء وإن شاء الله تتكلل مجهوداتهم بالنجاح، وأنا فخور بالتواجد في الزمالك حيث أنه يلعب على كل الألقاب".

واختتم: " من أكثر اللاعبين ذو أهمية في نادي الزمالك أحمد فتوح وأنا سعيد بتجديد تعاقده".

وجدير بالذكر أن الجزيري قد لعب 31 مباراة دولية بقميص منتخب تونس ونجح في تسجيل 10 أهداف، بالإضافة إلى أنه خاض خمس مباريات في بطولة أمم إفريقيا وسجل هدفا واحدًا.