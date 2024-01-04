فاز ريال مدريد على ريال مايوركا بهدف نظيف وانتصر سيلتا فيجو أمام ريال بيتيس 2/1 وانتهت مباراة غرناطة بفوزه بهدفين بلقاء قادش وحقق جيرونا فوزا كبيرا على نظيره اتلتيكو مدريد بنتيجة 4/3.

ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الاربعاء الموافق يوم 3/1/2024.

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي ريال مدريد الإسباني، في الحفاظ على صدارة جدول الترتيب وينافسه نظيره جيرونا واتلتيكو مدريد.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتصدر.. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الاربعاء في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية