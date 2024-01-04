نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتصدر.. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الاربعاء في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي ريال مدريد الإسباني، في الحفاظ على صدارة جدول الترتيب وينافسه نظيره جيرونا واتلتيكو مدريد.
ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الاربعاء الموافق يوم 3/1/2024.
نتيجة مباريات الأربعاء في الدوري الإسباني
فاز ريال مدريد على ريال مايوركا بهدف نظيف وانتصر سيلتا فيجو أمام ريال بيتيس 2/1 وانتهت مباراة غرناطة بفوزه بهدفين بلقاء قادش وحقق جيرونا فوزا كبيرا على نظيره اتلتيكو مدريد بنتيجة 4/3.
ترتيب الدوري الإسباني عقب مباريات الأربعاء
1- ريال مدريد 48 نقطة
2- جيرونا 48 نقطة
3- اتلتيكو مدريد 38 نقطة
4- برشلونة 38 نقطة
5- اتلتيك بيلباو 35 نقطة
6- ريال سوسيداد 32 نقطة
7- ريال بيتيس 28 نقطة
8- فالنسيا 26 نقطة
9- خيتافي 26 نقطة
10- لاس بالماس 25 نقطة
11- رايو فاليكانو 23 نقطة
12- اوساسونا 19 نقطة
13- فياريال 19 نقطة
14- ريال مايوركا 18 نقطة
15- الافيس 17 نقطة
16- إشبيلية 16 نقطة
17- سيلتا فيجو 16 نقطة
18- قادش 15 نقطة
19- غرناطة 11 نقطة
20- الميريا 5 نقاط
ترتيب هدافي الدوري الإسباني
1- بيلينجهام 13 هدف
2- مايورال 12 هدف
3- موراتا 12 هدف
4- جريزمان 11 هدف
5- دوفبيك 11 هدف
القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني
تردد قناة bein sports 3 القمر: سهيل التردد: 11547 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3.