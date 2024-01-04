نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكل مجتهد نصيب.. معلومات لا تعرفها عن ياسر إبراهيم بعد انضمامه لقائمة مصر في أمم إفريقيا (بروفايل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن روي فيتوريا استدعاء ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، بديلا لأسامة جلال لاعب بيراميدز، بعد تعرضه لإصابة في الركبة ليكون خارج البطولة.

وبات ياسر إبراهيم البديل الثاني في صفوف المنتخب اليوم، بعد تعرض احمد نبيل كوكا للإصابة، وتعويضه بمهند لاشين لاعب بيراميدز.

ويستعرض “دوت الخليج الرياضي” مسيرة ياسر ابراهيم والذي قادته للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

ياسر ابراهيم في القطبين

صاحب 30 عاما، هو أحد اللاعبين الذين ارتدو قميص قطبي الكرة المصرية، فبداية مسيرته كانت في ناشئين الزمالك ليصعد للفريق الأول موسم 2013-2014 ليكون أحد العناصر المشاركة مع الفريق في الفوز ببطولة كأس مصر مرتين، في موسمين متتاليين.

المطلب الأول لحلمي طولان في سموحة

انتقل المدافع الشاب، إلى سموحة عام 2015 بناء على طلب حلمي طولان، ليتواجد المدافع في صفوف النادي السكندري على سبيل الاعارة لمدة 6 اشهر قدم فيهم مستوى لافت، دفع النادي لتجديد الاعارة، ليرحل عن الفريق الأبيض مجانًا.

الأهلي يضم ياسر إبراهيم بعد صراع مع الزمالك

تألق ياسر إبراهيم دفع الأهلي والزمالك، إلى صراع من أجل ضمه، لينجح المارد الأحمر في حسم الأمور وينضم لصفوف الأهلي في يناير 2019.

ورغم صعوبة حجز مكان في التشكيل الأساسي، لكن امكانيات اللاعب اقنعت المدربين سواء رينيه فايلر، موسيماني، مارسيل كولر بمنحه فرصة للمشاركة.

وتميز ياسر بالقوة الجسدية، والسرعة وصاحب ضربات رأس جيدة في المباريات الحاسمة.

وضمن اللاعب التواجد في الحدث القاري الأعرق، في واحدة من المعجزات بعد استبعاده من قبل البرتغالي روي فيتوريا.