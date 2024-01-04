أنا مش محسوب على حد.. محمد عبدالمنصف يكشف حقيقة إقالته من منصبه بنادي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد عبدالمنصف مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة الأخبار المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية، حول إقالته من منصبه بالجهاز الفني للفارس الأبيض بقيادة معتمد جمال.

وقال عبدالمنصف في تصريحات هاتفية عبر مداخلة لبرنامج الماتش المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامي هاني حتحوت: "طوال اليوم متواجد في نادي الزمالك وأديت عملي ولا أعلم من أين خرج خبر إقالتي من نادي الزمالك".

وتابع: "لم يتم إبلاغي نهائيا في الوقت الحالي بأي قرار حول إقالتي من الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي ".

وأردف مدرب حراس مرمى الزمالك: "كل ما يصدر عن لساني يكون بكل صدق وأمانة، أنا مش محسوب على حد وبقول رأيي بكل وضوح، وليه لما شكرت في مصطفى شوبير اتعرضت لكل الهجوم ده".

وشدد مدرب حراس مرمى الزمالك: "عبدالواحد السيد أخويا وحبيبي، والكلام عن الخلاف معاه كلام فارغ طبعا، وبقولها بكل صراحة، في حملة شرسة من السوشيال ميديا ضدي من فترة طويلة، ولكن كل الكلام ده مش في دماغي ولا بيأثر فيا".

وأكمل: "الأشخاص اللي بتهاجمني وتنتقدني من فترة هما نفس الأشخاص الفترة الحالية وبقولهم ارحموا نفسكم بقى انتوا بتضعيوا وقت على الفاضي".

واستطرد: "لما كنت في وادي دجله كنت بتهاجم في مباريات الزمالك وكان بيتقال عليا خاين وكل كلامهم كان فشنك".

واختتم محمد عبد المنصف حديثه قائلا: "أنا تحت امر النادي ومجلس الإدارة وإذا كان لديهم رغبه في رحيلي فده حق مشروع ليهم".