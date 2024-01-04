نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد ياسر ريان: أنتظرت الحصول علي الفرصة كاملة مع النادي الأهلي ونصحت عاشور بالاستمرار في ميتييلاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا أنه تعرض للإصابة بقطع في وتر الضامة في الموسم الماضي مع سيراميكا كليوباترا وهو ما تسبب في غياب لمدة 3 أشهر ونصف عن المشاركة.

وقال أحمد ياسر ريان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " أستهدف دوما تسجيل 10 أهداف على الأقل في كل موسم ".

وتابع مهاجم سيراميكا كيلوباترا:" سعيد للغاية بوجود مهاجم بحجم النيجيري جون إيبوكا مع فريق سيراميكا كليوباترا وهذا ما يزيد قوة الخط الهجومي، وفترة الإعارة في سيراميكا كليوباترا وتألقي كانت من أفضل فتراتي".

أحمد ياسر ريان: لم اشترط اللعب أساسيًا للعودة إلى الأهلي

وأضاف:" البعض كان يتحدث اني اشترط اللعب أساسي من أجل العودة للنادي الأهلي، وللعلم كل ما كنت أطلبه هو الحصول على الفرصة فقط، وكنت أتحدث مع موسيماني بأنني أريد الحصول على فرصة وبعدها يتخذ القرار الذي يريده".

وأكمل: "حياتي توقفت 10 ثواني بعد إهدار فرصتي في مباراة بيراميدز، واستلام الكرة بالشكل الذي حدث تسبب في إهدار الفرصة ولا علاقة للأمر بالاستهتار أو الاحتفال قبل تسجيل الهدف، ولم أتابع اي ردود فعل على السوشيال ميديا والموضوع انتهى بعدها".

أحمد ياسر ريان: نصحت إمام عاشور بالاستمرار في ميتييلاند

كشف أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا عن نصيحته للاعب الأهلي إمام عاشور أثناء تواجده في ميتييلاند بالدوري الدنماركي.

وقال أحمد ريان في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت: " نصحته بالاستمرار في في أوروبا أنه أمامه فرصة الظهور بدوري أبطال أوروبا بشكل مميز، لكنه كان اتخذ قرار العودة للدوري المصري من جديد، وأتوقع له أن يقدم أفضل موسم له مع النادي الأهلي وابلغته أنه سيكون في أفضل نادي بإفريقيا وتمنيت له التوفيق ".

واختتم أحمد ياسر ريان، مهاجم فريق سيراميكا كيلوباترا" انطلاقة إمام عاشور في مباراتنا بكأس الرابطة غير عادية خاصة وإنه ا جائت في آخر دقائق المباراة مشددا على أننا كنا نسعى لتسجيل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ".