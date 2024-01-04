نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلينجهام في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفرد بيلينجهام نجم نادي ريال مدريد بصدارة جدول الترتيب وينافسه نظيره مايورال وموراتا، وذلك عقب نهاية مباريات ا أربعاء الموافق 3-1-2024، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز. ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الاربعاء الموافق يوم 3/1/2024. نتيجة مباريات الأربعاء في الدوري الإسباني فاز ريال مدريد على ريال مايوركا بهدف نظيف وانتصر سيلتا فيجو أمام ريال بيتيس 2/1 وانتهت مباراة غرناطة بفوزه بهدفين بلقاء قادش وحقق جيرونا فوزا كبيرا على نظيره اتلتيكو مدريد بنتيجة 4/3. ترتيب هدافي الدوري الإسباني 1- بيلينجهام 13 هدف 2- مايورال 12 هدف 3- موراتا 12 هدف 4- جريزمان 11 هدف 5- دوفبيك 11 هدف جدول ترتيب الدوري الإسباني 1- ريال مدريد 48 نقطة 2- جيرونا 48 نقطة 3- اتلتيكو مدريد 38 نقطة 4- برشلونة 38 نقطة 5- اتلتيك بيلباو 35 نقطة 6- ريال سوسيداد 32 نقطة 7- ريال بيتيس 28 نقطة 8- فالنسيا 26 نقطة 9- خيتافي 26 نقطة 10- لاس بالماس 25 نقطة 11- رايو فاليكانو 23 نقطة 12- اوساسونا 19 نقطة 13- فياريال 19 نقطة 14- ريال مايوركا 18 نقطة 15- الافيس 17 نقطة 16- إشبيلية 16 نقطة 17- سيلتا فيجو 16 نقطة 18- قادش 15 نقطة 19- غرناطة 11 نقطة 20- الميريا 5 نقاط القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني تردد قناة bein sports 3 القمر: سهيل التردد: 11547 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3.