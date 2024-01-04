الرياضة

بيلينجهام في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الأربعاء

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أحمد جودة - القاهرة - انفرد بيلينجهام نجم نادي ريال مدريد بصدارة جدول الترتيب وينافسه نظيره مايورال وموراتا، وذلك عقب نهاية مباريات ا أربعاء الموافق 3-1-2024، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الاربعاء الموافق يوم 3/1/2024.  

نتيجة مباريات الأربعاء في الدوري الإسباني 

فاز ريال مدريد على ريال مايوركا بهدف نظيف وانتصر سيلتا فيجو أمام ريال بيتيس 2/1 وانتهت مباراة غرناطة بفوزه بهدفين بلقاء قادش وحقق جيرونا فوزا كبيرا على نظيره اتلتيكو مدريد بنتيجة 4/3. 

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

 1- بيلينجهام 13 هدف

 2- مايورال 12 هدف

 3- موراتا 12 هدف

 4- جريزمان 11 هدف

 5- دوفبيك 11 هدف  

 

جدول ترتيب الدوري الإسباني 

 1- ريال مدريد 48 نقطة

 2- جيرونا 48 نقطة

 3- اتلتيكو مدريد 38 نقطة

 4- برشلونة 38 نقطة

 5- اتلتيك بيلباو 35 نقطة

 6- ريال سوسيداد 32 نقطة

 7- ريال بيتيس 28 نقطة

 8- فالنسيا 26 نقطة

 9- خيتافي 26 نقطة

 10- لاس بالماس 25 نقطة

 11- رايو فاليكانو 23 نقطة

 12- اوساسونا 19 نقطة

 13- فياريال 19 نقطة

 14- ريال مايوركا 18 نقطة

 15- الافيس 17 نقطة

 16- إشبيلية 16 نقطة

 17- سيلتا فيجو 16 نقطة

 18- قادش 15 نقطة

 19- غرناطة 11 نقطة

 20- الميريا 5 نقاط    

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني  

تردد قناة bein sports 3   القمر: سهيل  التردد: 11547  الاستقطاب: عمودي  الترميز: 27500  تصحيح الخطأ: 2/3.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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