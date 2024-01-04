نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلينجهام في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الأربعاء في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انفرد بيلينجهام نجم نادي ريال مدريد بصدارة جدول الترتيب وينافسه نظيره مايورال وموراتا، وذلك عقب نهاية مباريات ا أربعاء الموافق 3-1-2024، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.
ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الاربعاء الموافق يوم 3/1/2024.
نتيجة مباريات الأربعاء في الدوري الإسباني
فاز ريال مدريد على ريال مايوركا بهدف نظيف وانتصر سيلتا فيجو أمام ريال بيتيس 2/1 وانتهت مباراة غرناطة بفوزه بهدفين بلقاء قادش وحقق جيرونا فوزا كبيرا على نظيره اتلتيكو مدريد بنتيجة 4/3.
ترتيب هدافي الدوري الإسباني
1- بيلينجهام 13 هدف
2- مايورال 12 هدف
3- موراتا 12 هدف
4- جريزمان 11 هدف
5- دوفبيك 11 هدف
جدول ترتيب الدوري الإسباني
1- ريال مدريد 48 نقطة
2- جيرونا 48 نقطة
3- اتلتيكو مدريد 38 نقطة
4- برشلونة 38 نقطة
5- اتلتيك بيلباو 35 نقطة
6- ريال سوسيداد 32 نقطة
7- ريال بيتيس 28 نقطة
8- فالنسيا 26 نقطة
9- خيتافي 26 نقطة
10- لاس بالماس 25 نقطة
11- رايو فاليكانو 23 نقطة
12- اوساسونا 19 نقطة
13- فياريال 19 نقطة
14- ريال مايوركا 18 نقطة
15- الافيس 17 نقطة
16- إشبيلية 16 نقطة
17- سيلتا فيجو 16 نقطة
18- قادش 15 نقطة
19- غرناطة 11 نقطة
20- الميريا 5 نقاط
القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني
تردد قناة bein sports 3 القمر: سهيل التردد: 11547 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3.