نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مرور الزمن.. أسامة نبيه يكشف سبب استبعاد حسام غالي ويؤكد: أحرف لاعب في مصر (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف اسامة نبيه نجم الزمالك السابق، عن واقعة استبعاد حسام غالي، لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس الادراة الحالي والتي تعود للعام 2016.

وقال أسامة نبيه خلال تصريحات عبر برنامج اللعيب، والذي يذاع عبر قناة ام بي سي مصر: "الاستبعاد ليس فنيا، بل انضباطيا ولمصلحة الفريق، لكنه من أعلى اللاعبين في مصر".

وتابع: "الموضوع ليس كرة قدم فقط، بل نتاول كل الاسباب من أجل أن يحقق الفريق المرجو، نحن وفقنا في اغلب القرارت التي اتخذناها اثناء تولي قيادة منتخب مصر بنسبة 90‎%‎ أو 80‎%‎، والنتائج تتكلم".

واستكمل: "لست نادما على اي اختيارات، وتعرضنا للضغوط، من اجل اختيار اسماء كبيرة ابرزها وليد سليمان ومع ذلك لم يشارك ".

واستطرد: "تعرضت للنقد الجماهيري، وأغلقت هاتفي لمدة 6 اشهر من كثرة الرسائل، النقد كان بسبب استبعاد حسام غالي وعندما انضمام وليد سليمان.

واختتم: "أنا بقيت تحت مرمى النقد كوني المصري الذي يعلم اصول الاختيارات، وانا ايضا الزملكاوي الوحيد فلا احد ينتقد احمد ناجي مدرب الحراس، ولا محمود فايز انا المسئول أمام الناس".

تفاصيل واقعة استبعاد حسام غالي من منتخب مصر

وتعود واقعة استبعاد حسام غالي للعام 2016 بعد خلاف مع الارجنتيني وأسامة نبيه، والذي برره نجم الأهلي السابق بطريقة حديث نبيه مع اللاعبين الغير لائقة، ومع مشاركة المنتخب في المونديال جاءت العروض من الوسطاء بعقد جلسة صلح بين الطرفين من اجل مشاركة اللاعب، الامر الذي لاقى الرفض من جانب غالي.