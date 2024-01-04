الرياضة

كريم الدبيس يكشف كواليس انتقاله من وادي دجلة إلى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف كريم الدبيس عن كواليس انتقاله من وادي دجلة للأهلي، وحلم الطفولة بارتداء قميص المارد الأحمر.

وقال كريم الدبيس، خلال تصريحات تليفزيونية، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس التلفزيونية: "كان حلمي من الطفولة الانضمام واللعب في النادي الأهلي".  

وتابع: "مع تعطل المفاوضات مع وادي دجلة، أمير توفيق وعدني بأنه لن يتخلى عني وقال لي: (الخطيب بيقولك اللي مابعناش مش هنبيعه)".  

واستكمل: "صبرت كثيرا من أجل الانضمام للأهلي، لعبت موسما في الدرجة الأولى، ورفضت عرضا من بلجيكا،لكن لم أندم ابدا".  

واستطرد: "أحب علي معلول، وأتعلم منه في كل شيئ هو دومًا ما يقدم لي النصائح، ويتحدث معي طيلة الوقت وحتى بين شوطي المباراة ويشرح لي التفاصيل الفنية وغير ذلك".  

وتابع: "من الطبيعي أن احزن حين أسمع  مطالبات جماهير الاهلي بالتعاقد مع ظهير ايسر جديد".  

أرقام كريم الدبيس مع الأهلي   

وشارك اللاعب الشاب كريم الدبيس هذا الموسم، خلال 6 مباريات مع النادي الأهلي بكافة المسابقات أي برصيد 449 دقيقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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