نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كريستال بالاس ضد إيفرتون اليوم الخميس 4-1-2024 في كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس استعداداته لمواجهة نظيره فريق ايفرتون مساء اليوم الخميس في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام مباراة كريستال بالاس ضد نظيره فريق ايفرتون مساء اليوم الخميس في كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب الفريق الأول.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 21 نقطة، فيما يحتل فريق ايفرتون المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.

وسوف يتم نقل مباراة كريستال بالاس ضد نظيره فريق ايفرتون مساء اليوم الخميس في كأس الاتحاد الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.